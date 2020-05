Diourbel, 23 mai (APS) – Le district sanitaire de Touba a enregistré ce samedi une guérison et une nouvelle infection de Covid-19, un cas contact suivi par les services sanitaires, a annoncé la région médicale de Diourbel.



‘’Le district sanitaire de Touba a enregistré un seul cas contact suivi par les services de santé. Un patient hospitalisé au centre de traitement de Touba Toscana a été testé négatif et déclaré guéri’’, rapporte un bulletin journalier de la région médicale parvenu à l’APS.



Ce patient détecté à Touba figure parmi les 49 contacts testés positifs au niveau national, alors qu’aucune nouvelle infection n’a été signalée dans les autres districts sanitaires de la région de Diourbel, notamment ceux de Mbacké, Diourbel et Bambey, indique la même source.





FD/AKS