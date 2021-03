Dakar, 2 mars (APS) – Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, à Dakar, a, de nouveau, insisté, mardi, sur la nécessité de centrer dorénavant la prévention contre le nouveau coronavirus sur la vaccination.



‘’Le virus de la Covid-19 tue, mais le vaccin ne tue pas. La prévention doit être centrée maintenant sur la vaccination. C’est le seul appel qu’il faut faire à l’endroit des populations’’, a déclaré le professeur Seydi dans une communication portant sur le bilan de la gestion de l’épidémie un an après son apparition au Sénégal.



Le Sénégal a lancé mardi dernier sa campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus après que le gouvernement a acquis auprès de la firme chinoise, Sinopharm, 200.000 doses de vaccin.



D’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale, plus de 27.000 personnes ont déjà été vaccinées après six jours d’opérations.



Le pays doit recevoir ce mercredi 300.000 autres doses de vaccin dans le cadre de l’initiative Covax.



Depuis l’officialisation du premier cas de Covid-19, le 2 mars dernier, le pays a comptabilisé à la date du 1er mars 2021 en tout 34.732 patients du nouveau coronavirus. 29.161 ont depuis recouvré la santé et 880 en sont morts.



SKS/AKS