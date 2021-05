Kaffrine 21 mai (APS) - Le médecin-chef de la région à médicale de Kaffrine à soutenu vendredi que depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le taux d’utilisation des vaccins est de 90% pour le Sinopharm et 45% pour celui d’AstraZeneca.

’’A ce jour, on ne parle plus de taux de couverture mais de taux d’utilisation des vaccins, et donc nous sommes à 90% de consommation du vaccin Sinopharm et pour AstraZeneca nous sommes à 45%, très loin des objectifs’’, a indiqué Dr Moustapha Diop.

Il s’exprimait à l’occasion du lancement de la campagne de vaccination du bétail dans les villages affectés par le projet d’interconnexion électrique de l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie (OMVG).

Il a rappelé que dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus, la région avait reçu 5700 doses de Sinopharm et 12000 de vaccins AstraZeneca.

Selon Dr Diop, ce sont les départements de Koungheul et de Mbirkilane qui sont à la traîne, ce qui expliquent ces chiffres. ’’Cependant ; nous reconnaissons que nous avons été ralentis par le mois du Ramadan’’, a-t-il ajouté.

Le médecin-chef a relevé qu’il n’y a pas de ’’grand rush’’ dans les points de vaccination.

’’Mais cela ne nous décourage pas’’, a-t-il soutenu, avant d’assurer que les campagnes de communication de proximité vont être accentuées dans la région.

’’Nous sommes passés de 20 à 40 % de notre cible (personnes âgées et avec comorbidité), désormais toutes les personnes peuvent être vaccinées sauf les enfants et les femmes enceintes’’, a-t-il précisé.

Le département de Kaffrine a enregistré 159 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Mais depuis 3 semaines, selon Dr Diop, aucun cas n’a été enregistré.

MF/OID/ASB