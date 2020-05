Louga, 23 mai (APS)- Trente-sept personnes sont mises en quarantaine à Linguère après la découverte de six cas de Covid-19 dans ce département de la région de Louga (nord), a appris l’APS du médecin-chef de la région, le docteur Cheikh Sadibou Senghor.



‘’Au total, 37 personnes sont en quarantaine à Linguère. 20 dans un réceptif hôtelier, 15 dans une maison et le reste dans l’Etablissement public de santé (EPS) Maguette Lô de Linguère’’, a-t-il notamment indiqué.



Par ailleurs, toutes les personnes ‘’contacts’’ du district sanitaire de Louga sont sorties de leur mise en quarantaine jeudi. Seuls six patients provenant du département de Linguère, étaient encore hospitalisés dans le centre de traitement de Louga, a révélé le médecin.



Un premier cas de Covid-19 issu de la transmission communautaire a été enregistré à Linguère, samedi dernier. Il s’agit d’une caissière de l’EPS de Linguère.



‘’Quand nous avons fait le test à l’ensemble des agents de l’hôpital, il y a eu cinq autres cas décelés dans quelques services de la structure sanitaire. Et l’ensemble de ces services ont été temporairement fermés et désinfectés’’, a-t-il fait savoir.



Le docteur Senghor a précisé qu’une grande partie de ce personnel est en confinement dans un hôtel et à l’hôpital.



‘’L’EPS de Linguère va fonctionner au ralenti. Un service minimum est assuré par des agents de santé jugés ne pas être des contacts à haut risque. Les services de chirurgie, de médecin vont continuer à fonctionner’’, a-t-il soutenu.



Le médecin-chef de région a rassuré que tous les prélèvements effectués ces deux derniers jours sont revenus négatifs. Il a promis qu’un second test sera effectué très prochainement pour plus d’assurance.



La maladie à coronavirus touche trois des huit districts sanitaires de la région médicale, Louga, Sakal et Linguère.





