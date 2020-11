Dakar, 18 nov (APS) – Le chef de l’Etat a annoncé mercredi en Conseil des ministres, la création d’un Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ), ’’un organe consultatif stratégique d’impulsion’’, a appris l’APS.



’’Le chef de l’Etat a informé le conseil de sa décision de créer un Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej), organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



La même source signale qu’à ce propos, Macky Sall ‘’a donné des instructions aux Ministres en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, du Travail et de la Jeunesse de lui soumettre, par le biais du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné, en Conseil des ministres avant la fin du mois décembre 2020’’.



Abordant la stratégie d’intensification de l’insertion professionnelle des jeunes apprentis et diplômés au cours du Conseil, le chef de l’Etat ‘’a insisté sur l’importance qu’il lui accorde et qui s’est traduite par le renforcement du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des volets stratégiques +Apprentissage+ et +insertion professionnelle+’’.



L’objectif étant, d’une part, ‘’de former les jeunes à des métiers qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail’’ et, d’autre part, ‘’d’accompagner les diplômés et les apprentis à bien entrer dans la vie professionnelle et économique’’.

A cet égard, souligne le communiqué, le chef de l’Etat a demandé au Ministre de l’Emploi de lui soumettre dans les plus brefs délais, une stratégie nationale d’insertion professionnelle (SNIP) qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés, en cohérence avec les dispositifs publics (DER F/J, ADEPME, FONAMIF….).



Macky Sall a également souligné l’impératif d’actualiser la cartographie des demandeurs d’emplois au Sénégal (en intégrant l’âge, le genre, la région et la formation). Dans ce cadre, selon le communiqué, il ‘’a donné des instructions au Ministre en charge de l’Emploi de veiller à une meilleure maîtrise des flux de sortants +diplômés+ des écoles de formation professionnelle’’.

Il a invité également le Ministre en charge de l’Insertion à ‘’engager, sur le terrain des initiatives sectorielles pragmatiques d’aide à l’embauche des jeunes en relation avec le Ministre en charge du Travail, les organisations patronales, les structures et mouvements de jeunesse (Conseil National de la Jeunesse, ONCAV…)’’.





