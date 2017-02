Dakar, 7 fév (APS) - Un colloque international pluridisciplinaire se tiendra à partir du 22 février, à la paroisse Saint Joseph de La Médina, à Dakar, sur le thème ’’Le repentir, genèse (s) et actualité (s)’’, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette rencontre de deux jours est organisée conjointement par le Centre Saint Augustin de Dakar (CSA), l’Institut de philosophie et de théologie, à l’occasion de ses 30 ans d’existence, ainsi que l’université catholique de l’Ouest à Angers/France (UCO).

Plusieurs questions seront débattues au cours de ses assises, notamment les paroles du repenti dans un contexte de conflit, la dynamique de la vérité, de la réconciliation et de la paix, sans occulter les injustices et les corruptions qui creusent davantage l’écart entre riches et pauvres.



Il s’agira aussi de savoir comment inciter les contemporains à créer des espaces de dialogue, de fraternité et à s’y investir.

Toutes ces questions seront abordées par 23 intervenants venus de cinq pays, Sénégal, France, Italie, Brésil et Belgique, sur plusieurs domaines comme la science politique, la psychologie ou la théologie.