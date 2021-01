Dakar, 19 jan (APS) – Le gouverneur de la région de Dakar a pris, lundi soir, deux arrêtés portant d’une part interdiction temporaire de circuler entre 21h et 5 H du matin, et d’autre part de manifestations et de rassemblements.



’’Afin de limiter la forte progression de la Covid-19 dans la région de Dakar, la circulation des personnes et des biens y est interdite, de 21 heures à 05h du matin, du 19 au 26 janvier 2021’’, indique l’arrêté consulté par l’APS.



’’Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’, souligne le gouverneur.



Les manifestations et rassemblements sont interdits dans la région de Dakar durant la période du 19 au 26 janvier afin de limiter de limiter la forte progression de la Covid-19, a annoncé le gouverneur Al Hassane Sall.



Dans un arrêté rendu public, lundi soir, l’autorité administrative a précisé que sont interdits ’’tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ; toutes réunions publiques ; toutes réunions privées y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses’’.



Sont également interdits, ’’tous rassemblements dans des lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport’’.



Le gouverneur rappelle que ’’tout contrevenant aux dispositions de cet arrêté sera passible de sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’.



De nouveaux arrêtés prorogent la durée du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès (ouest) pour une durée de huit jours, en attendant la promulgation de la nouvelle loi portant modification de l’état d’urgence et de l’état de siège, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.



