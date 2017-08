Dakar, 16 août (APS) - Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a soutenu mercredi à Dakar, que le Sénégal et la Gambie vont travailler pour rendre "beaucoup plus inclusive" leur coopération en matière de sécurité.



"Nous travaillerons à ce que cette coopération en matière de sécurité soit beaucoup plus inclusive avec nos frères de la Gambie", a-t-il dit à l’issue d’une visite à l’Ecole nationale de Police en compagnie de son homologue gambien.



Le ministre gambien de l’Intérieur, Mai Ahmad Fatty, à la tête d’une forte délégation, séjourne à Dakar pendant deux jours. Les deux parties ont eu une relation de travail ce mercredi axée sur la sécurité.



Selon Abdoulaye Daouda Diallo, cette visite à l’Ecole nationale de police est une façon d’inviter la Gambie à venir partager avec le Sénégal quelques expériences pour permettre aux forces de sécurité de mieux assurer la sécurité des deux pays.

"C’était une occasion de leur montrer ce qu’on est entrain de faire en vue de les inspirer", a-t-il fait valoir.

Cette visite a permis également de voir les fondamentaux de la pratique policière, qui va de la formation académique jusqu’à la formation professionnelle.

"Nous avons eu à revisiter l’essentiel de la police en termes de sécurité de façon générale", a souligné le ministre de l’Intérieur, soulignant que "beaucoup d’efforts sont entrain d’être déployés par la police en matière de lutte contre le terrorisme, de la sécurité (…)".

Abdoulaye Douada Diallo a également estimé qu’en matière de lutte contre le terrorisme, le partage d’informations demeure l’une des conditions pour anticiper les choses.

"Notre souci, c’est de voir comment nous allons partager les informations ensemble afin de faire en sorte que nous ne soyons pas surpris", a-t-il noté.

"Le Sénégal a un standard international en matière de sécurité, ce qu’on a vu ici, nous intéresse beaucoup, notamment l’assimilation qui a été très impressionnante", a pour sa part indiqué le ministre gambien de l’Intérieur, Mai Ahmad Fatty.