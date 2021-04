Dakar, 9 avr (APS) - Le Sénégal et l’Espagne se sont engagés à œuvrer davantage au renforcement de leurs liens d’amitié et de coopération, a affirmé vendredi le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.



Il s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedros Sanchez, en visite officielle à Dakar depuis jeudi. La rencontre avec les journalistes faisait suite à une rencontre d’échanges de plusieurs heures entre les deux hommes.



‘’Ensemble nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l’amitié et la coopération sénégalo-espagnole’’, a notamment déclaré Macky Sall à cette conférence de presse.



Il s’est ainsi réjoui de l’ouverture prochaine de la Chambre de commerce espagnol à Dakar et de l’Institut Cervantès, qui vont contribuer à intensifier les échanges économiques, commerciaux et culturels.



Le Chef de l’Etat a indiqué que le Sénégal souhaitait développer le partenariat et l’investissement avec l’Espagne, en impliquant davantage les deux secteurs privés pour créer plus de croissance et de prospérité.



Selon Macky Sall, le Sénégal ‘’ apprécie beaucoup’’ cette visite de Pedros Sanchez, soulignant que l’Espagne est une ‘’ voie qui compte en Europe et dans le monde’’.



Il a rappelé que les deux pays entretenaient ‘’ d’excellentes relations d’amitiés et de coopération’’ avec des rapports marqués de ‘’ convivialité’’, de ‘’ concertation’’ et de ‘’ confiance mutuelle ’’.



Il s’est dit satisfait de la qualité de la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture (ferme Natangue), les infrastructures hôtelières, l’environnement, la défense, sécurité et la lutte contre la migration irrégulière.



Le président Sall s’est félicité du bon accueil en Espagne de 70.000 sénégalais, qui vivent et travaillent dans ce pays, dans des conditions honorables.



De son côté le Premier ministre Espagnol a rappelé le caractère prioritaire du Sénégal pour son pays dans le cadre de son Plan dénommé ‘’Focus23’’.



Il a apporté son soutien au président Sall dans le processus de dialogue avec la classe politique et la société civile, en le félicitant sur la gestion de la pandémie de COVID-19, du début de la campagne de vaccination.





BHC/AKS