Dakar, 6 nov (APS) – Les éditions Papyrus Afrique ont publié récemment deux ouvrages ’’Mémoires de cajou’’ de Abdoulatif Ndiaye et ‘’La route du bovidé : voyage à travers le mythe, l’histoire et le conte initiatique Peuls’’ de Amadou Sadio Dia et Amadou Oury Diallo, a appris l’APS.

’’Mémoires de cajou’’, publié en coédition avec Sankofa et Gurli du Burkina Faso, une maison d’édition jumelée aux éditions Papyrus Afrique depuis 1999, est un roman ‘’où magie et logique, art et argent, Afrique et Amérique se côtoient, se chatouillent et parfois se télescopent’’, peut-on lire sur la 4e de couverture.



Dans cette publication, ’’El Bachir Sow alias Sow El Bachir, ancien instituteur sénégalais, réfugié au Etats-Unis à la suite d’une affaire de multiplication de faux billets, raconte sa traversée du rêve américain, ses réincarnations identitaires, ses amours et amitiés, les fruits de ses amours, les tribulations d’une noix de cajou détachée de sa pomme’’.



L’auteur Abdoulatif Ndiaye, né en 1955 à Foundiougne, est titulaire d’un PhD en littérature comparée (University of Illinois, Champaign-Urbana). Il est l’auteur d’un premier roman, ‘’Le Doubleur’’, paru aux Nouvelles éditions africaines du Sénégal (2008), qui a obtenu le Prix Ousmane Socé Diop de l’Assemblée nationale en 2008 et dont ‘’Mémoires de cajou’’ est la suite.



Abdoulatif Ndiaye est interprète-traducteur et vit à Stafford (Virginie) dans la région métropolitaine de Washington DC.



’’La route du bovidé : voyage à travers le mythe, l’histoire et le conte initiatique Peuls’’ de Amadou Sadio Dia et Amadou Oury Diallo revisite ’’la civilisation peule à travers de très beaux textes sacrés oraux issus de la tradition du Ferlo, du Foûta-Djalon et Foûta Tôro’’, explique la 4e de couverture.



Selon le document, ‘’quatre textes majeurs du savoir-être peul : le +laawol pulaagu+ composent ce travail : +l’hymne des sept serments+, +les sept habits peuls+ qui consignent l’éthique primordiale’’.



Il y a aussi ’’+la race originelle+ qui relate l’aventure peule au 18e siècle avant JC au 8e siècle après JC, l’historiographie et la problématique de l’origine, et +le voyage initiatique au pays de Tuula Heela+ qui est une forme d’interrogation sur les lois de la nature et de la société ainsi que les vérités de l’existence’’.



Dans cet ouvrage dont la préface est signée par le Pr Aboubacry Moussa Lam, historien, spécialiste de l’Egypte antique, sont abordés ’’les notions fondamentales du pastoralisme de même que la spiritualité, la culture, les normes éthiques et esthétiques, les concepts scientifiques ainsi que les catégories philosophiques qui permettent de comprendre la vision du monde peul’’.



Selon l’éditeur, cette publication ’’s’inscrit dans la perspective de la connaissance culturelle et civilisationnelle dont l’Afrique a tant besoin en général et le monde peul en particulier’’.



Dr. Amadou Sadio Dia est géographe et urbaniste-aménageur de formation. Ses fonctions d’enseignant-chercheur et d’expert-consultant international l’ont amené à effectuer des travaux de terrain dans bien des pays africains.



Ses principaux centres d’intérêt sont la recherche scientifique portant sur les aménagements et la gestion des terroirs pastoraux et agropastoraux, l’inventaire et l’évaluation des ressources naturelles, la planification territoriale et le développement régional.



Dr. Amadou Oury Diallo est enseignant chercheur à l’université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal). Ses travaux portent, entre autres, sur la littérature orale africaine, les traditions épique et mythique ainsi que sur la poésie traditionnelle. Il a publié de nombreux articles et ouvrages scientifiques.



Papyrus Afrique est une maison d’édition de livres et de journaux, publiant principalement en langues africaines. Elle compte aussi des publications en français et se fixe comme mission le développement d’une littérature moderne en langues nationales.

Les éditions Papyrus Afrique, créées en 1996, ont à leur actif une centaine d’ouvrages publiés dans les langues de l’Ouest africain et disposent d’un large lectorat dans la sous-région et dans la diaspora en Europe et aux USA.

Elles publient également un mensuel d’informations générales en wolof et pulaar Lasli/Njëlbéen.

La maison d’édition, fondée et dirigée par Seydou Nourou Ndiaye, a été lauréate du Prix Alioune Diop pour la promotion de l’édition en Afrique en 2002. Elle a aussi reçu le premier Prix national pour la promotion de l’édition au Sénégal, en 2005.

Seydou Nourou Ndiaye a été élevé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République du Sénégal en 2003.