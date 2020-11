Dakar, 10 nov (APS) – L’ancien président malien Amadou Toumani Touré dit ATT est décédé à l’âge de 72 ans, dans la nuit de lundi à mardi en Turquie où il avait été évacué pour des raisons médicales, rapportent différentes sources médiatiques.



’’Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme’’, a tweeté le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall.



En 1991, alors lieutenant-colonel de l’armée malienne, ATT était à la tête des militaires qui avaient le régime de Moussa Traoré, ouvrant la voie à la démocratisation du pays.



Il conduira la transition jusqu’à l’élection de Alpha Oumar Konaré en 1992.



En 2002, Amadou Toumani Touré, revenu dans le jeu politique, est élu président de la République. Il sera, à son tour, renversé en 2012 à la fin de son second mandat par un coup d’Etat alors que le nord du Mali était sous l’emprise des jihadistes.



ATT qui avait trouvé au Sénégal avait regagné le Mali en 2019.



OID/AKS