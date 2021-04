Dakar, 8 avr (APS) - Le Doyen des Juges d’instruction prés le Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar, Samba Sall, est décédé ce jeudi à Dakar à l’hôpital Principal de Dakar des suites d’une maladie, a-t-on appris de plusieurs sources.



Le magistrat avait en charge l’instruction du dossier judicaire relatif aux accusations de viols et de menaces de mort pour lesquelles l’opposant Ousmane Sonko est poursuivi.



L’ancien avocat avait d’ailleurs la réputation d’hériter des affaires médiatisées, à l’image des dossiers de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, du chanteur Thione Seck et la femme d’affaires et acrtice politique, Aïda Ndiongue.



OID/AKS