Dakar, 18 août (APS) – Le journaliste Mame Aly Konté est décédé ce dimanche à Mbour, des suites d’un malaise, a appris l’APS de plusieurs sources.

Mame Aly Konté, géographe et expert des questions urbaines et environnementales, a travaillé à Sud Quotidien.

Titulaire d’un Diplôme supérieur en Science et Journalisme, Konté était aussi membre du Comité scientifique du bulletin de liaison de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD).

Membre du Réseau africain des journalistes scientifiques affilié à la grande Fédération Internationale des Journalistes scientifiques, Mame Aly Konté a participé à beaucoup de séances de formations, de forums et de conférences sur les villes en Afrique et dans le monde.

Il est auteur de nombreux reportages en Afrique et dans le monde sur les économies vertes, l’environnement et la gestion urbaine, et est également co-auteur de plusieurs ouvrages thématiques et revues scientifiques sur le journalisme spécialisé dans les domaines de la bonne gouvernance des territoires (régions, départements, communes) et du développement durable.

Il faisait partie du Groupe des experts travaillant avec Onu Habitat sur les questions des villes, du logement, de la planification urbaine (architecture et urbanisme), mais encore dans le secteur des infrastructures et des transports.

En 2008, Mame Aly Konté a reçu le prix du "meilleur reportage scientifique" lors d’une cérémonie organisée par l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS)

Ce prix était initié dans le cadre de la 3-ème conférence internationale sur l’initiative de développement des académies des sciences d’Afrique (ASADI 3) organisée en à Dakar.

