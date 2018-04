Matam, 27 av (APS) - La région de Matam va bénéficier d’une enveloppe initiale de 578 millions de francs CFA dans le cadre de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide, a appris l’APS vendredi au cours d’un Comité régional de développement(CRD).



La rencontre était présidée par l’adjoint au gouverneur chargée des Affaires administratives.



Cette enveloppe financière est répartie ainsi entre les trois départements : Ranérou Ferlo, 35 307 7854, Matam, 277 983 928 et Kanel pour 237 409 370.



La Délégation générale à l’entreprenariat rapide va travailler avec les institutions de micro finances, des mutuelles des femmes et des jeunes pour mettre à leur disposition ces ressources à titre individuel ou collectif dans le cadre des GIE, a expliqué, le délégué général, Pape Amadou Sarr.



L’objectif de la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), créée par le chef de l’Etat, est de financer les jeunes et les femmes porteurs de projets, les entrepreneurs qui ont besoin d’un accompagnement financier mais aussi non financier pour les aider à structurer leur business-plan, à acquérir des équipements, etc, a-t-il ajouté.



La DER est en tournée d’information depuis le 25 mars.



La Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), un programme de 30 milliards de francs CFA est destiné à promouvoir l’entreprenariat et l’emploi des femmes et des jeunes.

Le président de la République avait annoncé lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2017, la création, au sein de la Présidence de la République, de la Délégation générale pour l’Entreprenariat rapide, DER / FJ.

Elle sera dotée d’une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes, à travers notamment la mise en place de Bourses pour l’Entreprenariat Rapide (BER) qui seront octroyées selon des modalités assouplies.