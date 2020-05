Dakar, 29 mai (APS) – Des équipes du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) séjourneront dans les régions de Matam (nord), Tambacounda (est), Kédougou (sud-est), Sédhiou, Kolda et Ziguinchor (sud), à partir de mardi, selon un communiqué reçu à l’APS.

Ils échangeront avec les comités et sous-comités chargés du ‘’ciblage’’ des bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence et de sa distribution.

Le comité est constitué de représentants de diverses institutions étatiques, des partis politiques et des organisations de la société civile (syndicats, patronat, etc.).

Dirigé par le général François Ndiaye, il comprend six représentants des ministères, trois députés à raison d’un pour chacune des trois composantes de l’Assemblée nationale (la majorité, le groupe parlementaire minoritaire et le groupe des non-inscrits), deux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et deux membres du Conseil économique, social et environnemental.