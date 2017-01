Dakar, 10 jan (APS) - Des passages de nuages évolueront par endroits sur la quasi-totalité du territoire au courant des prochaines 24h avant l’éclaircissement progressif du ciel à partir du jeudi, informe l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







Les températures diurnes seront légèrement en baisse, notamment dans la journée du jeudi et du vendredi sur les localités Est et celles proches du littoral indiquent les prévisonnistes météo.



Ils ajoutent que "la fraîcheur nocturne et matinale sera davantage marquée sur l’ensemble du territoire et particulièrement sur les régions nord et est où les minimas les plus bas seront élevés".



L’ANACIM relève que les visibilités seront généralement bonnes et les vents seront du secteur nord-est et d’intensités faibles à modérées.





DN/PON