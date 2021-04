Dakar, 21 avr (APS) - La deuxième édition des Journées des Économistes du Sénégal (JES) se tiendra à partir de jeudi sous le thème : ’’L’Afrique et le Sénégal à la croisée des chemins : mutations économiques, crises et résilience’’, a appris l’APS.

Cette rencontre de trois jours est organisée par l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), l’Université Alioune Diop de Bambey et le Réseau des Économistes du Sénégal.

Selon un communiqué, ces journées seront intégralement retransmises en ligne sur la plateforme collaborative de l’UVS.

Il indique que la cérémonie d’ouverture sera présidée par le Pr Moussa Lo, Coordonnateur de l’UVS et le Pr Mahy Diaw, Recteur de l’UAD avec comme invité d’honneur, le Pr Moustapha Kassé qui fera la conférence inaugurale.

Les JES visent à ’’créer un cadre d’échanges et de discussions entre les chercheurs et les professionnels de l’économie d’horizons divers’’.

Les réflexions porteront sur ’’résilience et relance économique en situation de crise sanitaire’’, ’’mutations économiques et sociales’’, ’’intégration monétaire et financière’’ et ’’gestion des ressources naturelles’’.

