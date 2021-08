Diourbel, 17 août (APS) – La Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel a opéré lundi une saisie de 55 kilos de chanvre indien et procédé à l’arrestation de trois vendeurs présumés de cette drogue, a appris l’APS mardi de source policière.



La saisie de cette drogue et l’arrestation des trois suspects faisaient suite à l’exploitation d’une information faisant état d’un trafic intense de cannabis sur l’axe Mbirkilane-Mbodiène et les localités de Peul et Baba Garage, dans la partie centre du pays.



Des éléments ont par la suite suivi la piste qui a permis de remonter au convoyeur présumé. Celui-ci a été arrêté avec 45 kilogrammes de chanvre indien, tandis que 10 autres kilos ont été trouvés au domicile d’un autre suspect qui a pris la fuite, indique la même source.



Elle signale dans le même temps que deux armes à feu de fabrication artisanale ont été saisies dans le cadre de cette opération policière.



