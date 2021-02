Diourbel, 22 fév (APS) – Le démarrage de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus sera retardé dans la région de Diourbel (centre) en raison de la non-disponibilité de cartes et de registres vaccinaux, a appris l’APS, lundi, de sources médicales et administratives.



’’Les cartes et registres de vaccination ne sont pas encore disponibles. Ces pièces sont indispensables pour le démarrage de la vaccination dans la mesure où elles seront présentées avant l’injection de la deuxième dose de vaccin’’, a expliqué à des journalistes le médecin-chef de la région, le docteur Mamadou Dieng.



’’Après avoir échangé avec le médecin-chef de région, il est évident qu’on ne peut pas programmer le lancement demain [mardi]. Il reste quelques réglages’’, a de son côté confirmé le gouverneur de la région, Gorgui Mbaye.



Le chef de l’exécutif régional a insisté sur le fait que les autorités sanitaires et administratives n’entendaient pas lancer la campagne de vaccination dans la précipitation.



Au total, 453 agents de la santé sont concernés par cette première phase de la vaccination contre la maladie à coronavirus.



Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, 1.763 cas positifs de covid-19 ont été recensés officiellement dans la région de Diourbel. A ce jour, 136 décès y ont été dénombrés, d’après les données de la région médicale.





