Dakar, 6 mars (APS) - Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) Doudou Ndir, conduira une mission d’information préélectorale de la CEDEAO en Côte d’Ivoire du 8 au 14 mars, a appris l’APS.

« (…) M. Doudou Ndir, a été choisi par la CEDEAO pour conduire, du 8 au 14 mars 2020, une mission d’information préélectorale en Côte d’Ivoire", indique un communiqué de la CENA.

Avec des experts ouest-africains en matière électorale, le président Ndir "mènera cette mission dans le cadre de l’assistance électorale de la CEDEAO à ses États membres".

La CENA souligne que "ce type de mission trouve son fondement dans le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance".

Elle relève qu’au cours de l’année 2020, "élections devraient se tenir dans la région, parmi lesquelles la présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2020’’.

Pour cette mission, il s’agira, pour le président Ndir et son équipe, "d’aller évaluer le niveau de préparation dudit scrutin et de formuler des recommandations en direction de la Commission de la CEDEAO pour faire ressortir les types d’assistance dont le pays a besoin pour une élection juste, transparente et inclusive".