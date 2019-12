Dakar, 30 déc (APS) – Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, procède ce lundi après-midi, à la signature du contrat puis au lancement de la nouvelle société de gestion et d’exploitation du service public de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal.

Le groupe français Suez a remporté le 22 octobre 2018 le contrat provisoire pour fournir pendant 15 ans de l’eau dans les zones urbaines et péri-urbaines au Sénégal au dépens de la SDE (dont l’actionnaire majoritaire est le groupe franco-africain Eranove, aux côtés d’actionnaires sénégalais à hauteur de 42,2%) et de Veolia.

Suez l’avait remporté avec un prix exploitant de 298,5 francs CFA le mètre cube, légèrement plus élevé que les 286,9 francs CFA proposés par la SDE. La décision avait été confirmée le 16 avril par le ministère de l’Hydraulique.

La SDE, opérateur depuis 1996, a contesté en vain, devant l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), puis devant la Cour suprême l’attribution du marché à Suez, soulignant qu’elle avait proposé le prix le plus bas.

Le ton est même monté entre le gouvernement et les travailleurs de la Sénégalaise des eaux (SDE) qui ont déclenché début décembre une grève pour réclamer une part de 15% dans le capital de Suez France.

Face aux répercussions de ce conflit social, le chef de l’Etat prend le 6 décembre un décret portant réquisition du personnel de la Sénégalaise des eaux (SDE) pour ‘’assurer la continuité du service public de l’eau potable dans le périmètre affermé confié à la SDE’’.