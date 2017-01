Dakar, 11 jan (APS) - L’ancien footballeur international El-Hadji Diouf tiendra un point de presse, vendredi, à 9 heures, au King Fahd Palace, à Dakar, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Selon la même source, le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) s’entretiendra avec les journalistes sur sa carrière et la participation de l’équipe du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 prévue de samedi prochain au 5 février, au Gabon.