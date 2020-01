Dakar, 11 jan (APS) – Un séminaire de renforcement des capacités des responsables et cadres du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural en matière d’élaboration et de mise en œuvre du budget programme s’est ouvert samedi à Dakar, a appris l’APS.



Il s’agit à travers cet atelier de former les responsables et cadres du ministère à la compréhension de la logique de la performance appliquée à la sphère publique, aux nouvelles techniques de budgétisation et à l’élaboration des documents de programmation, lit-on dans le document de présentation de la manifestation.



Cette rencontre part notamment de la nécessité de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats en adéquation avec la réforme du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), explique-t-on.



Il s’agit ainsi, suivant les termes de référence de l’atelier, de s’inscrire dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans une démarche de gestion axée sur les résultats et de recherche de performance.



‘’Au plan budgétaire l’exercice consiste en l’élaboration d’un nouveau type de budget, celui de programme introduit par une directive de l’UEMOA, transposé dans le droit sénégalais par une loi organique relative aux lois de finances’’, fait-on savoir.



‘’Pour consolider, pérenniser et améliorer les acquis, la dimension performance, la responsabilisation des acteurs par la déconcentration des pouvoirs, doivent entre autres rythmer notre management au quotidien’’, a souligné Papa Malick Ndao, secrétaire général du ministère, à l’ouverture de l’atelier.



