Dakar, 24 fev (APS) – L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar se dit honorée au lendemain de l’annonce de l’élection de Mohamed Bazoum, un de ses anciens pensionnaires, à la présidence du Niger.

’’Avec l’élection de Mohamed Bazoum à la tête du Niger c’est l’UCAD et toute la communauté universitaire du Sénégal qui sont honorées’’, indique un communiqué reçu du rectorat de l’UCAD.

M. Bazoum devient le 6ème président d’une République alumni de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, selon la même source, ajoutant qu’il rejoint ainsi les présidents Abdou Diouf et Macky Sall (Sénégal), Thomas Yayi Boni et Patrice Talon (Bénin) et Ibrahim Boubacar Keïta (Mali).

Le communiqué rappelle que Mouhamed Bazoum a fait ses études universitaires de 1979 à 1984 au département de philosophie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Il est détenteur d’une maitrise en philosophie politique et morale puis d’un diplôme d’études approfondies (DEA), option logique et épistémologie.

En décembre 2018, il avait effectué un retour vers son Alma Mater en participant au Homecoming ou retour des diplômés couplé au centenaire de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie, rappelle encore le communiqué.

’’Avec 3 présidents actuellement en exercice, l’UCAD détient un record mondial’’, salue la même source.



Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS Tarraya, a remporté l’élection présidentielle du 21 février au Niger avec 55,75% des suffrages, selon les résultats globaux provisoires rendus publics ce mardi par la CENI.



Le candidat de l’opposition, l’ancien chef de l’Etat, Mahamane Ousmane, du RDR Tchandji, a recueilli 44,25% des voix, selon la CENI qui fait état d’un taux de participation de 62,91%, près de 4,5 millions ayant voté sur les 7,4 millions d’inscrits.

Le 1er tour de la présidentielle s’est tenu le 27 décembre.

Mohamed Bazoum, ancien ministre de l’Intérieur, formé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar va succéder à Mouhamadou Issoufou.



