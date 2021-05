Dakar, 5 mai (APS) – Le chef de l’Etat a rappelé, mercredi en Conseil des ministres, la nécessité de mettre en place une démarche interministérielle inclusive pour atteindre, dans un mode Fast Track, les objectifs du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes.

’’Sur l’intensification de la territorialisation des formations, des recrutements et des financements du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, le Président de la République rappelle, au gouvernement, la nécessité de mettre en place une démarche interministérielle inclusive pour atteindre dans un mode Fast Track, les objectifs qu’il a assignés à ce sujet’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le texte, le chef de l’Etat a demandé, ainsi, aux ministres en charge de l’Emploi, de l’Economie et du Travail, ‘’d’engager en relation avec les Ministres sectoriels, les opérations spécifiques relatives au recrutement spécial (par département et par commune) des 65000 jeunes ciblés’’.

Macky Sall a invité, en outre, le ministre en charge de l’Emploi à ‘’procéder à la décentralisation intégrale dans les départements, des dispositifs du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) et du Fonds de Formation Ecole - Entreprise, le Ministre de la Jeunesse procédera de même avec l’ANPEJ et le Service Civique National’’.

Il a informé le Conseil sa décision de faire de la DER/FJ, ‘’le guichet unique de financement de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes avec, désormais, la fixation selon des critères économiques et sociaux déterminés, d’une enveloppe globale, indicative des financements destinés à chaque département’’.

OID/AKS