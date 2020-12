Dakar, 8 déc (APS) – Plus de 3100 migrants de retour volontaire au Sénégal ont bénéficié d’un soutien économique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a indiqué, mardi, la responsable des projets à l’agence onusienne,Valeria Falaschi.

’’A ce jour, plus de 3100 migrants de retour volontaire au Sénégal, ont bénéficié d’un soutien économique, plus 3114 ont eu un appui psychologique et 2899 d’un appui social’’, a-t-elle déclaré.