Dakar, 7 jan (APS) – Les vols en partance et à destination du Sénégal, plus particulièrement à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass, se poursuivent normalement, en dépit de l’état d’urgence, a souligné le ministre du Tourisme et des Transports.



’’Suite à l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété par le chef de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens informe dans un communiqué les passagers que les vols en partance et à destination du Sénégal, plus particulièrement à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass, se poursuivent normalement, conformément aux programmes d’exploitation des compagnies aériennes préalablement approuvés’’.



Le ministre assure dans le document dont l’APS a eu connaissance, ‘’concernant les conditions de déplacement aux heures de couvre-feu comprises entre 21H00mn et 05H00mn, les passagers munis de leurs documents de voyage (passeport et billet d’avion) sont autorisés à prendre leurs vols’’.



Ces voyageurs pourront, si nécessaire, utiliser les moyens de transport de l’AIBD disposant d’un macaron délivré par LAS, gestionnaire d’aéroport.



Le communiqué souligne par ailleurs que l’accompagnement de passagers est strictement limité au conducteur de véhicule qui devra montrer une copie du titre de voyage et du passeport du passager à accompagner ou à récupérer comme justificatif du motif de son déplacement.



Quant aux personnels navigants et aux travailleurs de l’AIDB, ‘’ce sont les badges délivrés par la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal, ainsi que les cartes professionnelles délivrées par les Administrations du secteur du Transport aérien, qui sont exemptés des restrictions dudit couvre-feu’’.



Selon le communiqué, ces mesures sont prises à titre provisoire en attendant celles que le ministère de l’Intérieur va prendre.



Les régions de Dakar et Thiès sont, depuis mercredi, sous état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 21h à 5h, mesure décrétée par le chef de l’Etat pour contenir la propagation de la Covid-19 dans ces zones qui concentrent 90% des cas de contaminations.



OID/AKS