Dakar, 17 août (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, préside, mardi, à partir de 17h au Monument de la Renaissance africaine, à Dakar, une cérémonie symbolique de solidarité avec le peuple libanais, après les explosions au port de Beyrouth.

Selon un communiqué reçu à l’APS, ‘’la cérémonie, empreinte de sobriété et de solennité aura lieu en présence de (…) l’Ambassadeur du Liban au Sénégal et d’une délégation de la communauté libano-sénégalaise établie dans notre pays’’.

La même source ajoute que ‘’le Sénégal aura ainsi l’occasion d’exprimer son indignation, à l’instar de la planète entière, et surtout de compatir avec nos compatriotes libano-sénégalais, par le cœur, la pensée et l’action’’.



Au moins 173 personnes ont péri et des centaines d’autres blessées après la double explosion qui a ravagé une partie de la ville de Beyrouth le 4 août.

