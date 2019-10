Fatick, 4 oct (APS) - Le conseil municipal de Fatick a offert un don de fournitures scolaires et de produits d’entretien d’une valeur de 15, 5 millions de francs aux 19 écoles publiques et privées de la capitale du Sine, a constaté l’APS.



Cet appui devrait faciliter le démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire effectuée jeudi, a indiqué le président de la commission éducation du conseil municipal de Fatick, Diène Diouf.



"Le conseil municipal a décaissé une enveloppe de 14,5 millions de francs CFA pour l’achat de fournitures scolaires et une enveloppe d’un million de francs CFA pour l’achat de produits d’entretien et de nettoiement pour appuyer les écoles de la commune", a-t-il indiqué.



M. Diouf s’entretenait avec des journalistes lors de la cérémonie de remise des lots de fournitures aux directeurs des écoles bénéficiaires.



"Il est de coutume que la mairie de Fatick décaisse une enveloppe de 14 millions de francs CFA pour acheter des fournitures scolaires pour les élèves du public et du privé, de l’élémentaire comme du préscolaire, mais cette année, l’enveloppe initiale a enregistré une hausse de 500 000 francs CFA passant à 14,5 millions de francs CFA", a souligné Diène Diouf.



Les lots de fournitures scolaires remis aux écoles sont composés de cahiers, de craie, stylos et autres supports didactiques devant permettre "de faire le travail correctement dans les écoles", selon le président de la commission éducation de la municipalité de Fatick.



Ils sont destinés aux élèves de l’élémentaire et du préscolaire, a-t-il dit, signalant que la commande de ces fournitures et produits d’entretien vient des écoles et représente "l’expression des besoins réels des acteurs de l’école".