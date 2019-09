Fatick, 19 sept (APS) - Le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye, et les autorités de la Subdivision régionale des Douanes ont procédé jeudi à l’incinération d’importantes quantités de faux médicaments et du chanvre indien d’une valeur de près d’un milliard 220 millions de francs CFA, a constaté l’APS.

‘’Sur cette valeur totale de ces produits qui s’élève à près d’un milliard 220 millions francs CFA, un milliard 68 millions francs CFA représente la valeur des faux médicaments, et 151 millions francs CFA pour le chanvre indien, avec un poids équivalent à 2 tonnes 519 kilogrammes ’’, a précisé le gouverneur de Fatck, devant les représentants des forces de défense et de sécurité.



Elle s’est entretenue avec la presse à la fin de la cérémonie, qui a eu lieu sous haute sécurité sur un terrain vague situé dans la commune de Mbellacadio, à quelques mètres de la route secondaire de Diakhao.



Les saisies ont été effectuées par la subdivision des douanes de Fatick, entre mars et septembre 2019.



La cheffe de l’exécutif régional souligne que ces saisies importantes traduisent ‘’un fort engagement des agents de la subdivision régionale des douanes de Fatick, mais aussi une forte volonté des autorités étatiques pour contrer ces fléaux’’.



‘’A côté des douanes, a-t-elle souligné, il y a le travail important sur le terrain de la police et de la gendarmerie contre le trafic de stupéfiants qui est aussi à magnifier’’.



‘’Aujourd’hui, le fait de voir sur le terrain qu’il y a des actions de lutte contre ces trafics, qui sont menées et soutenues très largement par les autorités au plus haut niveau, montre qu’effectivement il y a une synergie d’actions pour combattre les stupéfiants et avoir les meilleurs résultats dans la région de Fatick’’, a-t-elle magnifié.



Elle estime que la position géographique de la région de Fatick n’est pas étrangère au trafic de drogue et de médicaments, prévenant que les autorités ne resteront pas les bras croisés.



Elle invite les populations à jouer pleinement leur partition dans cette lutte contre le trafic de produits illicites. ‘’Ce n’est pas uniquement un combat des forces de sécurité et de défense, il faut que l’ensemble des acteurs, des populations donnent les bonnes informations aux forces de sécurité’’, a-t-elle suggéré.



Elle explique que ‘’l’essentiel du travail abattu pour arriver à cette saisie importante repose sur le renseignement’’.



‘’J’invite donc les populations à faire des dénonciations sur toute action suspecte, à faire de cette collaboration entre elles et les forces de sécurité dans le renseignement, une réalité pour éviter à la région d’accueillir cette drogue saisie qui, certainement, était en transit à Fatick vers une autre destination ’’, a insisté le gouverneur de la région de Fatick.



Portée à la tête de la subdivision régionale des douanes de Fatick depuis quelques mois, le lieutenant-colonel Ndèye Fatou Ndiaye s’est réjouie des résultats obtenus sur le terrain par les agents de sa subdivision.



‘’Ce fléau lié au trafic de drogue, a-t-elle souligné, constitue une menace réelle pour la santé mentale des populations mais également pour notre économie à travers le blanchiment d’argent, et sur notre sécurité avec la criminalité transfrontalière’’, a-t-elle déclaré.



La cheffe de la subdivision régionale a magnifié la collaboration existante dans la lutte contre le trafic de produits illicites entre les forces de défense et de sécurité mais aussi avec les autorités administratives, avant de saluer ‘’ la volonté manifeste’’ des autorités étatiques d’améliorer les conditions de travail des agents.