Djirnda, 27 août (APS) - Le poste de santé de Djirnda, dans les Iles du Saloum (Fatick), vient de réceptionner un appareil d’échographie, don du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, néo-natale et infantile.



Cet appareil d’échographie devrait contribuer à "soulager les femmes en état de grossesse", a indiqué le secrétaire permanent du PUMA, Seydina Ndour, mercredi lors de la cérémonie de remise officielle de ce don.

Il "va améliorer la santé de la mère et de l’enfant, motiver les femmes à faire des consultations prénatales’’, et de cette manière contribuer à "lutter contre la mortalité maternelle, néo-natale et infantile", a ajouté M. Ndour.

Mais surtout, ajoute M. Ndour, cet appareil d’échographie va permettre aux femmes d’éviter "de faire trajets difficiles pour faire ces examens échographiques à des kilomètres loin de leur localité".

"Les femmes en état de grossesse éprouvent d’énormes difficultés pour rallier à bord de pirogues les districts sanitaires de Foundiougne, de Fatick et même Diofior pour des séances d’échographie", a souligné le maire de la commune de Djirnda, Badara Diom.

L’insularité "pose d’énormes problèmes de mobilité", en particulier dans le cas de "femmes en état de grossesse qui veulent faire des examens échographiques", a poursuivi l’édile.

"Cet appareil échographique, a-t-il estimé, est venu à son heure et va sans doute soulager nos braves femmes tout en relevant le plateau médical, surtout en cette période de pandémie où il est demandé aux populations de limiter leurs déplacements".

L’édile de Djirnda a remercié le PUMA au nom de toute la communauté insulaire et demandé aux personnels de santé et au comité de santé du poste de santé de Djirnda d faire bon usage de cet appareil échographique.

La cérémonie réception de cet appareil a été présidée par le préfet du département de Foundiougne, Ousseynou Mbaye.

Le PUMA, lancé en 2017, est un programme visant le développement territorial équilibré en luttant contre les inégalités sociales et territoriales. Il intervient dans 10 régions du pays, 28 départements, 229 communes dont 12 à Fatick.

