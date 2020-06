Fatick, 16 juin (APS) – Gossas et Foundiougne, des départements de la région de Fatick, dans le centre du pasy, ont enregistré leurs premiers cas de Covid-19 ce mardi, a appris l’APS de source médicale.



Pour le département de Gossas, il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années revenu de Dakar vendredi avant de présenter les symptômes de la maladie, a expliqué la source.



Il a été testé et isolé après s’être rendu dans une structure sanitaire. Les résultats sont revenus positifs ce mardi du laboratoire mobile de l’Institut Pasteur déployé à Touba, fait-on savoir.



L’homme est ainsi le premier cas de Covid-19 du district sanitaire de Gossas et le sixième à être placé sous surveillance au centre de traitement épidémiologique de l’hôpital régional de Fatick où trois patients étaient encore pris en charge.



S’agissant du département de Foundiougne, l’individu contrôlé positif est revenu au Sénégal vendredi par l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) en provenance de Freetown, en Sierra Leone.



Il avait par la suite regagné son domicile à Djilor dans le district sanitaire de Passy, dans le département de Foundiougne.



‘’Il se trouve qu’il a été interné au centre de traitement épidémiologique de Kaolack sur la base d’une erreur de notification après que son prélèvement est revenu positif dimanche’’, a affirmé la source médicale.



Elle assure que les autorités administratives et médicales de la région s’affairaient déjà à assurer le suivi médico-sanitaire, et social.



Les six précédents cas de coronavirus enregistrés dans la région de Fatick étaient jusque-là localisés dans le département éponyme.





AB/AKS