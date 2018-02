Fatick, 21 fév (APS) - Six communes de la région de Fatick ont été retenues pour participer à la phase pilote du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) dont la mise en œuvre va concerner 123 communes au plan national, a annoncé, mercredi, le secrétaire général de l’Agence de développement municipal (ADM), Mamadou Wade.



"Ces six communes sont : Dioffior, Fatick, Foundiougne, Passy, Sokone et Gossas", a précisé M. Wade lors d’un comité régional de développement (CRD) tenu à Fatick, sur les objectifs et missions du PACASEN.

’’Au plan national, 123 communes sont bénéficiaires de la phase pilote dont le financement s’élève à 130 milliards de francs CFA", a-t-il ajouté, précisant que ce nombre va évoluer selon ’’les moyens supplémentaires dont disposera l’Etat’’.

Il a expliqué que le choix de ces collectivités locales s’était fait sur la base de plusieurs critères objectifs. "D’abord, à partir d’un niveau d’appréciation national ensuite au niveau local’’, a-t-il indiqué.

"Le premier des critères est que les communes bénéficiaires soient des chefs-lieux de région, des chefs-lieux de département globalement des villes parce que l’essentiel des populations du Sénégal est concentré dans les villes", a-t-il expliqué.

"L’autre critère important, a-t-il poursuivi, concerne les communes qui ont une population supérieure à 30.000 habitants, mais aussi les communes qui ont bénéficié de programmes antérieurs dans le souci de consolider la dynamique en cours’’.

Le PACASEN est un programme de l’Etat du Sénégal qui vise accompagner les collectivités locales.

D’une durée de cinq ans (2018-2023), il est cofinancé à hauteur de 130 milliards de francs CFA par l’état du Sénégal, la Banque mondiale (BM) et l’Agence française de développement (AFD).