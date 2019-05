Fatick, 10 mai (APS) - L’Etat a alloué une enveloppe de 2 215 219 735 francs CFA à la région de Fatick (centre), dans le cadre de la campagne agricole 2018-2019, a annoncé vendredi, Mamadou Badiane, le directeur régional du développement rural (DRDR).

Cette enveloppe permettra de faciliter la bonne mise en place et la cession des intrants agricoles, a précisé M. Badiane lors d’un comité régional de développement (CRD) sur le bilan de la campagne agricole 2018-2019 et les préparatifs de la saison 2019-2020, sous la présidence du gouverneur, Gorgui Mbaye.

Un montant de 1 049 425 000 francs CFA est destiné aux semences d’arachide et espèces diverses pour un total de 8 737 tonnes reçues et 1 055 888 685 francs CFA pour l’engrais NPK et l’Urée, soit 6 885 tonnes reçues, a précisé le DRDR.

Le taux de mise en place et de cession des semences d’arachide et espèces diverses est respectivement à 98,44% et 99,94% tandis que la mise en place de l’urée est à 83,12% et à un taux de distribution de 66,99%, a-t-il ajouté.

"Un montant de 6 000 000 francs CFA a été octroyé à la protection des cultures, pour un total de 03 tonnes de poudre distribuées aux producteurs et 25 025 000 francs CFA pour le programme manioc pour une réalisation de 635 hectares", a fait savoir M. Badiane.

Il a également annoncé un programme d’adaptation agricole initiée dans le Département de Gossas pour un montant de 78 881 050 francs CFA.

Plusieurs producteurs locaux, élus locaux et techniciens du monde rural ont pris part à la réunion.