Dakar, 6 fév (APS) – Quelque six œuvres de réalisateurs sénégalais sont dans la sélection des compétitions officielles de la 25-ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 25 février au 4 mars prochain, selon la programmation dont l’APS a obtenu copie.

Dans la catégorie des longs métrages en compétition pour l’Etalon d’or de Yennenga, la récompense suprême, il y a ‘’Félicité’’ d’Alain Gomis, retenu parmi les vingt films en course. Dans la section ‘’court métrage’’, figure ‘’La promesse’’ de Fatou Touré.

‘’Bois d’ébène’’ de Moussa Touré et ‘’Kemtiyu – Séex Anta’’ d’Ousmane William Mbaye (documentaires), ‘’A travers les barrières de Matamoura dit Ndiaga Fall – Sup’Imax –, (Film d’école), ‘’Tundu Wundu’’ d’Abdoulahad Wone (série) sont aussi en compétition.

‘’Keneen’’ (L’autre) de Cheick Diallo est au programme du panorama hors compétition, tandis que ‘’Sembene !’’, de Samba Gadjigo et ‘’Destin commun, hommage à 3 éclaireurs du 7eme art’’ de Stéphane Vieyra (Sénégal) sont inscrits dans le cadre des séances spéciales.

105 films ont été retenus pour les différentes sections de la compétition officielle (long métrage, court métrage, documentaire, films d’écoles de formation, série télévisuelle) de la 25è édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 25 février au 4 mars 2017. Les dernières conférences de presse de présentation ont eu lieu à Bruxelles (17 janvier) et Paris (19 janvier), après le lancement officiel organisé à Abidjan (5 janvier).

Le FESPACO 2017 a pour thème : ‘’Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel’’. ‘’Il s’agit de faire un état des lieux pertinent des formations, des filières enseignées, des performances obtenues, des défis existants ainsi que des orientations nouvelles à amorcer pour atteindre résolument les cimes du professionnalisme et de l’excellence’’, indique une note de présentation.