Dakar, 21 déc (APS) - Le développement et le renforcement du cabotage sous-régional pourraient constituer l’un des leviers d’intégration économique des pays de l’UEMOA et de la CEDEAO, avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs, a affirmé, jeudi, le directeur du cabinet du ministre de la Pêche et de l’Economique maritime, Mactar Diallo.

M. Diallo s’exprimait, lors d’un panel sur le cabotage sous-régional, organisé dans le cadre de la 26ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).