Yayème (Fimela) 26 sept (APS) - Les travaux de renforcement de la production et de sécurisation de la distribution d’eau potable du réseau Notto-Diosmone-Palmarin (NDP), dans l’arrondissement de Fimela et environs, seront achevés au plus tard en mars 2021, a-t-on appris de source autorisée.



’’Ces travaux vont prendre fin dans quelques mois au plus tard en fin mars 2021 et les populations de 270 localités desservies en eau par le réseau NDP ne connaitront plus ces problèmes d’eau’’, a annoncé le directeur général de l’OFOR, Seyni Ndao.



Il s’entretenait avec des journalistes au cours d’une tournée de la directrice générale de la société SEN’EAU, Jany Amal, à l’usine de dé-fluorisation d’eau de Fatick et au village de Yayème (Fimela) pour superviser le niveau d’exécution des travaux de réhabilitation et d’extension d’ouvrages d’adduction d’eau.



Selon le DG de l’OFOR, ’’les problèmes d’eau connus par les populations de l’arrondissement de Fimela et environs sont en train d’être résolus dans le cadre du Projet Eau-Assainissement en milieu rural (PEAMIR), à travers l’extension du réseau NDP, devenue possible grâce à un financement de la Banque mondiale pour un montant d’environ 1,5 milliards de nos francs’’.



’’Ici à Yayème (Fimela), nous avons la réhabilitation d’un château d’eau de 650 mètres cubes et la construction de deux réservoirs-semi-enterrés d’une capacité de 250 mètres cubes chacun. Les travaux de ces ouvrages sont respectivement pour le château d’eau à 90% d’exécution, donc presque achevés alors que pour les deux réservoirs-semi-enterrés, ils sont à 70% de réalisation’’, a-t-il indiqué.



Par ailleurs, il a signalé, que dans un souci d’amélioration de la qualité du service d’eau sur le réseau NDP, l’OFOR a prévu de réaliser un programme de subvention entièrement pris en charge par l’Etat de 3000 branchements sociaux destinés aux ménages les plus démunis de la zone.



Le renforcement de la production passe aussi par la réalisation de deux forages à gros débits au niveau du champ captant de Tassette, a-t-il ajouté en présence du Président du conseil d’administration de Sen’Eau, Pape Gorgui Ndong et des autorités locales.



Il a expliqué que pour anticiper les besoins futurs en eau des localités de Tassette, Palmarin, Djiffer, ou encore de Fimela, l’Etat a pour ’’la première fois fait un transfert d’eau aussi important en milieu rural, à travers le réseau NDP’’.



Le NDP est un réseau qui dessert en eau plus de 270 localités de l’arrondissement de Fimela et environs où la nappe n’est pas de qualité.



’’Donc, il joue un rôle extrêmement important dans l’approvisionnent en eau de ces zones grâce à un dispositif de transfert d’eau réalisé à partir de Tassette’’, a souligné le DG de l’OFOR.



L’approvisionnement en eau potable des populations des localités des communes de Dioffior, de Fimela et Palmarin a été perturbé ces derniers mois, impactant négativement les activités socio-économiques des populations, principalement le tourisme local.