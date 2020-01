Dakar, 25 sept (APS) - Le conseil d’administration du FMI a choisi, mercredi, la Bulgare Kristalina Georgieva pour occuper le poste de directrice générale, pour un mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2019, a appris l’APS.





Kristalina Georgieva remplacera au poste de Directrice générale du FMI la Française Christine Lagarde choisie pour présider la Banque centrale européenne.





Madame Georgieva est la 12e personne à accéder à cette fonction depuis la création du FMI en 1944.





Dans une déclaration sur le site du FMI, elle s’est dit "très honorée d’avoir été choisie comme directrice générale (…)".





"Le FMI est une institution unique, avec une grande histoire et un personnel de haut niveau. Je suis profondément attachée au mandat de l’institution, qui est d’assurer la stabilité du système économique et financier mondial grâce à la coopération internationale. En fait, à mes yeux, le rôle du FMI n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui", a-t-elle dit.





"C’est une responsabilité énorme d’être à la tête du FMI à un moment où la croissance économique mondiale continue de décevoir, où les tensions commerciales persistent et où l’endettement se situe à un niveau record (…)", a-t-elle souligné.





La "priorité immédiate" du FMI va consister à "aider les pays à réduire au minimum le risque de crises et à être prêts à faire face à des ralentissements", a-t-elle dit, ajoutant que "nous ne devons pas perdre de vue notre objectif à long terme, à savoir promouvoir des politiques monétaires, budgétaires et structurelles qui permettent de renforcer les économies et d’améliorer la vie des populations".





Pour Madame Georgieva, "il s’agit aussi de s’attaquer à des questions telles que les inégalités, les risques climatiques et les bouleversements technologiques".