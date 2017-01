Dakar, 29 déc (APS) – Le Fonds souverain des investissements stratégiques (FONSIS) était dans la région de Thiès pour s’enquérir de l’état d’exécution de ses projets dont le coût s’élève à plus de 37 milliards de francs Cfa.







Les responsables du FONSIS ont visité récemment la centrale solaire de 30 mégawatts de Méouane dont l’inauguration est prévue en 2017, indique un communiqué reçu à l’APS.







La délégation était composée, entre autres, de la présidente du Conseil d’administration, Me Nafissatou Diop Cissé, du directeur général, Ibrahima Kane, de Pierre Ndiaye, directeur général de la Planification et des politiques économiques, Aliou Ndiaye de la Direction de la monnaie et du crédit.







‘’Cette centrale solaire photovoltaïque de 30 mégawatts est présentée, en termes de capacité comme la plus grande en énergie renouvelable au niveau de la sous-région’’, ajoute la même source.







Implantée dans la commune de Méouane, à Santhiou Mékhé, l’infrastructure a un coût global de 27 milliards de francs Cfa.







L’électricité produite par cette centrale sera vendue à la Senelec pour une durée minimale de 25 ans, selon les responsables du FONSIS qui disent avoir été ‘’rassurés’’ par l’entreprise Solaire direct, en charge de la réalisation de l’ouvrage.



La délégation du FONSIS s’est rendue à Bayakh, dans la commune de Diender, où il est prévu une unité industrielle pharmaceutique visant ‘’la production de flacons de perfusions de 500 ml pour le marché sénégalais et sous-régional à des coûts plus abordables pour la population (…)’’.







Cette infrastructure d’’un coût global de 6,5 milliards de francs Cfa pour une production annuelle de 12 millions de flacons, aura un impact sur l’économie locale avec la création de plus de 70 emplois directs à partir de la première année d’exploitation.







Selon la société Parenterus, chargée du projet, cette usine sera fonctionnelle à partir de décembre 2017.







Pour la PCA du FONSIS, Me Nafissatou Diop Cissé, ‘’2017 sera une année d’inauguration. Nos projets ne sont pas de la fiction. C’est une réalité (…)’’.



Dans le communiqué, le directeur général du FONSIS, Ibrahima Kane a rappelé que le Fonds a déjà validé 12 projets pour un financement de 200 milliards de francs Cfa.







Les responsables du FONSIS ont également visité le centre Polimed de Mbour, un établissement sanitaire ouvert depuis décembre 2015 et qui a déjà reçu plus de 20 mille patients.







Le communiqué signale que pour ses trois infrastructures, le FONSIS et ses partenaires ont investi plus de 37 milliards de francs Cfa.