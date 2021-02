Dakar, 3 fév (APS) - Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) annonce avoir reçu toutes les pièces justificatives des dépenses.



’’Ces documents mis à la disposition du Comité feront l’objet d’analyse pour affiner le rapport final narratif et financier adressé au président de la République, conformément à l’article 7 du décret (…) portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19’’, indique un communiqué transmis à l’APS.



Les opérations du fonds ont été clôturées à la date comptable du 31 décembre 2020, signale la même source, précisant que la mission du comité prendra fin trois mois après la fin des opérations du FORCE Covid-19.



Le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) a été créé par le président de la République pour appuyer des secteurs de l’économie touchés par la pandémie.



Le chef de l’Etat avait par la suite mis en place un Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19), présidé par le général François Ndiaye.



