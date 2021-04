Dakar, 21 avr (APS) – L’Institut supérieur des Transports (IST) du Groupe Supdeco Dakar et l’Institut d’Enseignement et de Recherche portuaire (IEPER) EM Normandie ont signé un protocole d’entente dans le domaine de la formation continue, a-t-on appris auprès de l’établissement sénégalais.

Un communiqué dont l’APS a eu connaissance précise que le protocole d’une durée de 5 ans renouvelable porte sur les axes clés suivants : la délocalisation à Dakar des formations portuaires, l’organisation de voyages d’études au Havre, la participation d’étudiants et cadres aux formations de courte durée, réalisées en tout ou partie au Havre.

L’IPER (Institut d’enseignement et de recherche portuaire)-EM Normandie développe et commercialise un panel de formations continues dans le domaine des activités portuaires, du Transport maritime et de la Logistique, à l’attention d’un large public, rappelle la même source.

