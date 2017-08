Keur Saloum Diané, 21 août (APS) - Le maire de Keur Saloum Diané (centre), Abdou Lahat Seck, a suggéré lundi au ministre de tutelle de promouvoir l’"agriculture de contre-saison", pour permettre aux agriculteurs de produire durant toute l’année et d’éviter l’exode rural.



"Il faut faire en sorte que nos populations puissent, même en dehors de la saison des pluies, s’adonner à l’agriculture durant toute l’année’’, a-t-il dit à Papa Abdoulaye Seck, venu s’enquérir du niveau d’évolution des cultures.



’’Il faut faire en sorte qu’on puisse cultiver et produire pendant durant toute l’année, afin de fixer les jeunes dans notre terroir’’, a ajouté le maire de cette commune située dans le département de Foundiougne.



Il ne faut pas ’’se limiter à une agriculture saisonnière’’, a insisté l’élu local, en présence de nombreux agriculteurs du département de Foundiougne et du ministre de l’Agriculture.



’’Pour atteindre cet objectif, a-t-il suggéré, l’Etat doit nous aider à disposer de forages agricoles et aménager des périmètres agricoles partout dans notre zone.’’



L’agriculture est rentable dans la commune de Keur Saloum Diané, car la nappe phréatique n’est pas profonde, a-t-il signalé, ajoutant que l’eau et le sol de cette localité sont de qualité.



Abdou Lahat Seck souhaite par ailleurs que soit entamée rapidement la construction du domaine agricole communautaire du Niombato, un ouvrage qui sera implanté dans la commune de Keur Saloum Diané.



’’Le conseil municipal a pris toutes les dispositions nécessaires en mettant mille hectares’’ à la disposition de cet ouvrage agricole, a-t-il assuré.



Papa Abdoulaye Seck était accompagné de plusieurs élus locaux, des autorités administratives de la région de Fatick et de quelques agents du ministère de l’Agriculture.



A Keur Saloum Diané, il a visité un champ d’arachide d’une superficie de 20 hectares appartenant à Momath Touré, un habitant de la commune.



Le ministre de l’Agriculture s’est également rendu à Ndiop Ndienguène, un village situé dans la commune de Nioro Alassane Tall, où il a visité un champ d’arachide d’une superficie de 17,3 hectares.