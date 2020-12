Dakar, 4 dec (APS) – L’ancien attaquant de l’équipe nationale de football du Sénégal a estimé vendredi que le meilleur hommage que les Lions pouvaient rendre à Pape Bouba Diop était de gagner la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun en 2022.



‘’Gagner la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun est le meilleur hommage que nous pouvons rendre à notre champion. Je n’ai aucun doute là-dessus parce que les signes du destin semblent militer dans ce sens’’, a-t-il déclaré.



El Hadj Diouf s’exprimait au nom des coéquipiers de Pape Bouba Diop en équipe nationale à la Coupe du Monde 2002 lors l’hommage national rendu au défunt footballeur à l’’Aéroport international blaise Diagne de Diass (AIBD).



Pape Bouba Diop, décédé dimanche en France des suites d’une longue maladie sera inhumé samedi dans ville natale de Rufisque, à une vingtaine de kilomètres de la capitale.



Dans son allocution, El Hadji Diouf, se tenant aux côtés d’Henry Camara, a rendu ‘’un vibrant hommage’’ à l’ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop, saluant la ‘’mémoire d’un vrai Lion, un gaindé que nous voulions tous ressemblé sur un terrain’’.



‘’Que cette unanimité autour de lui puisse toucher tous les cœurs du pays pour faire avancer les choses, mais surtout conduire notre équipe nationale à une victoire finale au Cameroun ’’, a-t-il imploré.



Il a rappelé ‘’le but de Pape Bouba Diop inscrit contre la France à Séoul et la victoire de notre équipe dans la foulée’’, qui avait rendu ‘’tous les sénégalais, tous les africains leur dignité de sportif et leur fierté de champion’’.



‘’Le Sénégal, notre partie a perdu l’un de ses illustres fils mais surtout le plus brillant et le plus méritant de nous tous lors de la coupe 2002’’, a-t-il fait valoir.



Il a salué ‘’le soutien du Chef de l’Etat, Macky Sall, présent sur les lieux, apporté à la famille du défunt, l’encourageant à accorder davantage une oreille attentive à la grande famille du sport’’.



‘’Pape Bouba Diop que vous allez décorer à titre posthume mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier mais il mérite surtout à ne pas être oublié’’, a-t-il soutenu.



‘’Aliou Cissé, notre capitaine à l’époque, aujourd’hui à la tête de la sélection nationale est mieux placé pour transmettre l’héritage et les valeurs de Pape Bouba Diop à nos Lions’’, a-t-il indiqué.



DS/AKS