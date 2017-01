Dakar, 30 déc (APS) – Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a félicité, jeudi, le président élu de la République islamique de Gambie, Adama Barrow, pour sa victoire électorale, lui réitérant l’engagement de l’Organisation à soutenir un ‘’transfert pacifique, rapide et ordonné du pouvoir dans le plein respect de la volonté du peuple gambien’’, rapporte le centre d’actualités de l’ONU.



Ban Ki-moon a appelé M. Barrow et confirmé que les Nations Unies ‘’ont favorablement accueilli et pleinement appuyé les décisions de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 17 décembre sur la Gambie’’, rapporte la même source.

Le Secrétaire général a réitéré l’engagement de l’Organisation à soutenir un ‘’ transfert pacifique, rapide et ordonné du pouvoir dans le plein respect de la volonté du peuple gambien’’.

Le chef de l’ONU a encouragé le président élu Barrow à ‘’demander à ses partisans de faire preuve de retenue et de ne pas recourir à la violence’’. Et il a exprimé ‘’la disponibilité de l’ONU à soutenir le président élu et son futur gouvernement dans les efforts visant à promouvoir la démocratie et à réaliser un développement durable en Gambie’’.



Le centre d’actualités de l’ONU souligne que Ban Ki Moon n’a pas encore pu parler avec le président Yahya Jammeh, malgré ses efforts pour le joindre par téléphone.