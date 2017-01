Dakar, 19 jan (APS) - Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ‘’se félicite’’ de l’adoption, ce jeudi, de la Résolution 2337 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur la situation en Gambie, à l’initiative du Sénégal.



‘’La Résolution 2337 exprime son soutien sans réserve à la CEDEAO dans l’engagement qu’elle a pris de garantir le respect de la volonté du peuple gambien, telle qu’elle ressort des résultats de l’élection pacifique et transparente du 1er décembre 2016’’, souligne le ministère dans un communiqué reçu à l’APS.

La même source ajoute que ‘’par cette importante Résolution, le Conseil de Sécurité demande à l’ancien président Yaya Jammeh de transférer le pouvoir au président Adama Barrow, au plus tard le jeudi 19 janvier 2017, conformément à la Constitution gambienne’’.

Le ministère rappelle que la Résolution 2337 fait suite à la Déclaration présidentielle du 21 décembre 2016 et à la Déclaration à la presse du 10 décembre 2016 du Conseil de Sécurité consacrées à la situation en République Islamique de Gambie.

Le texte ‘’se félicite des déclarations et communiqués publiés dernièrement par l’Union Africaine, la CEDEAO, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, ainsi que des efforts entrepris par la CEDEAO, pour promouvoir la paix, la stabilité et la bonne gouvernance dans la région’’.

