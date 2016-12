+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++





Paris (France), 20 déc (APS) – Le président nouvellement élu de la Gambie, Adama Barrow, doit être installé dans ses fonctions le plus vite possible a déclaré, mardi à Paris (France), le chef de l’Etat français François Hollande, estimant que le résultat de l’élection du 1er décembre est incontestable.







"En Gambie, une élection a eu lieu. Le résultat ne doit pas être contesté et le président Adama Barrow élu doit être installé le plus vite possible", a dit M. Hollande qui s’exprimait à l’Elysée à la fin de son entretien avec le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, en visite d’Etat en France depuis dimanche.



Selon lui, "il n’ y a pas de doute sur cette réalité. Aucune transaction n’est possible".



Le président français qui a invité la Gambie a été être "au diapason" des normes démocratiques a retenu que "Adama Barrow est le président de la Gambie".





