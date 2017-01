Dakar, 18 jan (APS) - Le général de brigade François Ndiaye qui pourrait diriger les troupes sénégalaises en cas d’intervention militaire de la CEDEAO pour mettre fin au pouvoir de Yahya Jammeh est le chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), parachutiste de formation, qui a servi pendant 4 ans au Bataillon confédéral en Gambie.

"C’est le général François Ndiaye, chef d’état-major de l’armée de terre qui dirigera les troupes sénégalaises", a indiqué à la BBC Abdoul Ndiaye le directeur de l’Information et des relations publiques des armées (DIRPA).

Les militaires pourraient prendre le relais des diplomates en Gambie ce mercredi si, à minuit, le président sortant Yahya Jammeh reste toujours dans sa logique de refus de céder le pouvoir à Adama Barrow.

Interrogé par la radio privée sénégalaise RFM, le colonel Seydou Maïga Moro, chef nigérien de la Force de la CEDEAO en attente a confirmé l’imminence d’une intervention militaire à minuit en cas d’échec des négociations avec le président sortant.

Le Sénégal a déjà saisi le Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution qui, s’il est adopté, permettra à la CEDEAO, de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour assurer la passation de pouvoir.

Le général de brigade François Ndiaye, nommé chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) depuis 2016, après une riche expérience au Sénégal et à l’étranger, est un parachutiste de formation.

Il est arrivé à ce poste après avoir été adjoint du chef d’état-major particulier du président de la République et chef de la Cellule de coordination des études de défense.

Le Général François Ndiaye, sorti de l’Académie militaire royale de Meknès (Maroc), a reçu une solide formation aux Etats-Unis, avant d’avoir le grade de colonel à 45 ans, devenant ainsi le plus jeune colonel de l’armée de terre, alors qu’il commandait la zone militaire N° 1 (Dakar).

Né à Joal-Fadiouth (département de Mbour), il a fait plusieurs séjours en Casamance (sud), et a servi pendant 4 ans au Bataillon confédéral en Gambie.

Le Général Ndiaye a étudié le droit à l’Université Mohamed V de Rabat, avant d’intégrer l’Académie militaire royale de Meknès.

Il est titulaire d’un diplôme supérieur en anglais, obtenu à l’Université d’Ibadan (Nigéria) et d’un master 2 en citoyenneté, droits de l’Homme et action humanitaire à l’Institut des droits de l’homme et de la paix (IDHP de l’UCAD). Il a aussi décroché un master 2 en gestion des ressources humaines et organisation.

Son séjour aux Etats-Unis a été couronné d’un diplôme d’état-major de l’Us Army Command and General Saff College (USA entre 1993-1994). Le général Ndiaye a également obtenu le brevet de l’Ecole supérieure de Guerre du Nigeria National Defense College (major de sa promotion).

Il a aussi une longue expérience des missions onusiennes. En effet, il a été tour à tour été chef des opérations de la Mission des Nations unies au Congo (MONUC) et chef des officiers de liaison et de planification de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT).

Le Général François Ndiaye, qui est titulaire de plusieurs décorations sénégalaises et étrangères, fut ancien conseiller militaire du Bureau des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA).