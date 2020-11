Dakar, 10 nov (APS) – L’engagement ‘’sans faille’’ des forces de défense et de sécurité (FDS) a été déterminant dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal, a souligné mardi à Dakar, le chef de l’Etat.



’’Si, à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie, au point d’être cité en exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l’engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité’’, a-t-il déclaré à la célébration de la Journée des forces armées organisée au camp Dial Diop de Dakar.



Macky Sall a notamment insisté sur le fait que les FDS avaient contribué à la mise en œuvre de l’état d’urgence, la surveillance des frontières sans oublier la prise en charge des malades et la participation à la distribution de l’aide alimentaire d’urgence.



’’C’est l’occasion pour moi de vous renouveler mes remerciements et la gratitude de la nation’’, a-t-il ajouté.



La courbe de contamination du nouveau coronavirus a continué inexorablement à se tasser depuis plusieurs jours.



Mardi, neuf cas seulement de coronavirus ont été comptabilisés par le ministère de la Santé et de l’Action alors que le nombre de patients encore sous traitement est de 27.



Au total, 15.720 personnes ont contracté le virus depuis son apparition dans le pays, le 2 mars. La maladie a provoqué le décès de 326 patients, tandis que 15.366 autres ont recouvré la santé.





