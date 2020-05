Guinguénéo, 19 mai (APS) - Vingt-deux enfants talibés sur une liste de 474 candidats au retour volontaire recensés dans le département de Guinguénéo ont été convoyés ce mardi à destination de leur localité d’origine située en Gambie, a constaté l’APS.



’’Ce convoyage est le résultat d’un long processus’’, a déclaré Ndéye Nguénar Mbodj, préfet du département de Guinguénéo, rappelant que ’’cette opération entre dans le cadre d’un programme d’urgence de protection des enfants contre le Covid-19 développé par le ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de Protection des enfants’’.



’’Aujourd’hui, nous avons le premier jet des 474 enfants qui doivent rentrer chez eux’’, a dit le Préfet, mettant l’accent sur ‘’le dialogue mis en avant pour convaincre le maître coranique qui a adhéré à la proposition du Comité départemental de protection des enfants, maître d’œuvre de cette opération’’.



Selon le Préfet, ’’cette opération a été lancée par une visite du médecin-chef de district qui s’est rendu au niveau du daara pour voir si les enfants n’étaient pas malades’’.



L’établissement d’enseignement coranique a un appui en kits alimentaires et d’hygiène, a dit Mme Mbodj, rappelant la contribution de la mairie, du conseil départemental etc pour permettre aux enfants de disposer de masques, de chaussures, etc.



Les services techniques départementaux de la jeunesse, de l’action sociale ainsi que les forces de sécurité ont aussi joué leur partition pour le ’’succès’’ de cette opération, a salué le Préfet, soulignant que deux convoyeurs, en plus du maître coranique, vont accompagner les enfants.



L’autorité administrative a signalé que des cas contacts libérés ont été enregistrés dans le département de Guinguénéo qui jusqu’ici ne compte pas de cas positif de Covid-19.





