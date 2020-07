Ndothie (Fatick), 19 juil (APS) - Le Directeur général de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte Haïdar El Ali a décliné, samedi, à Ndothie, dans la commune de Ndiob (Fatick), une nouvelle approche destinée à ’’reverdir’’ toutes les collectivités territoriales du Sénégal.

’’Cette approche consiste à accompagner techniquement les collectivités territoriales et les populations dans la création, l’entretien et la gestion de pépinières communales’’, a expliqué M. Haïdar.



Il intervenanit lors de la cérémonie d’inauguration, à Ndothie, d’un "Tolou-Keur’’ (petits d’arbres fruitiers et médicinaux) et de la pose de la première pierre de la pépinière communale de Ndiob.

’’Au lieu d’amener des plants à partir de Dakar, nous allons descendre dans chaque commune pour, en rapport avec les autorités territoriales, créer des pépinières communautaires avec des arbres fruitiers et médicinaux, que les gens pourront consommer et vendre ultérieurement’’, a-t-il ajouté.

’’Nous voulons donner aux populations les arbres dont elles ont besoin, planter des arbres utiles dont les fruits seront mangés, transformés, vendus par les populations’’, a-t-il précisé.

Le militant écologiste a souligné que l’objectif principal de l’Agence qu’il dirige ’’est de reverdir l’ensemble du territoire sénégalais’’, ce qui nécessite selon lui "l’implication des populations locales, et des collectivités territoriales’’.

A cet effet, il a appelé ces dernières ‘’à bien vouloir délibérer sur cinq hectares hectares de leur assiette foncière où l’Agence se chargera, dans le cadre d’une convention signée, d’amener les plants utiles, de former les populations à la gestion et l’entretien de ces surfaces’’.

’’C’est dans ce cadre que nous sommes ici dans la commune de Ndiob, où le maire, Oumar Bâ, a compris notre message, et a délibéré avec le conseil municipal sur cinq hectares, où nous allons mettre une grande pépinière communale multifonctionnelle’’, a-t-il souligné.

Dans le cadre de cette politique, déclare-t-il, l’Agence a signé des conventions avec certaines communes, mais son objectif consiste à en avoir avec toutes les collectivités territoriales du Sénégal en vue de les doter toutes de pépinières.

L’Agence va initier avec les collectivités des ‘’tolou-keur’’, de petits périmètres d’arbres fruitiers et médicinaux, sans oublier l’opération ‘’100 millions de graines pour la terre’’ lancée à Ndiob.

Les activités environnementales initiées dans la commune de Ndiob se sont déroulées en présence du gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye, du maire, Oumar Bâ, ainsi que des partenaires.